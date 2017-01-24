Фильм «Ла-Ла Ленд» повторил рекорд по числу номинаций на «Оскар»

награды Американской академии киноискусств был обнародован сегодня в Лос-Анджелесе. «Ла-Ла Ленд», в частности, попал в «большую пятерку» самых престижных номинаций — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Ранее всего два фильма удостаивались 14 номинаций — «Все о Еве» и «Титаник».
Фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» номинирован в 13 категориях на премию «Оскар», причем в категории за лучшую песню — дважды.
Трагикомедия «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла рассказывает об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы. Ранее фильм отметился триумфом на церемонии вручения другой популярной кинопремии — «Золотой глобус», завоевав награды во всех семи категориях, где был представлен.
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