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  • 24.01, 17:49

Фильм «Ла-Ла Ленд» повторил рекорд по числу номинаций на «Оскар»

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Фильм <nobr>«Ла-Ла</nobr> Ленд» повторил рекорд по числу номинаций на «Оскар»

Фильм «Ла-Ла Ленд» повторил рекорд по числу номинаций на «Оскар»

Фильм <nobr>«Ла-Ла</nobr> Ленд» повторил рекорд по числу номинаций на «Оскар»
  • Фото: Lionsgate Movies /youtube.com

    • Фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» номинирован в 13 категориях на премию «Оскар», причем в категории за лучшую песню — дважды.

    Список номинантов на награды Американской академии киноискусств был обнародован сегодня в Лос-Анджелесе. «Ла-Ла Ленд», в частности, попал в «большую пятерку» самых престижных номинаций — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль». Ранее всего два фильма удостаивались 14 номинаций — «Все о Еве» и «Титаник».

    Трагикомедия «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмьена Шазелла рассказывает об истории любви джазового пианиста и молодой актрисы. Ранее фильм отметился триумфом на церемонии вручения другой популярной кинопремии — «Золотой глобус», завоевав награды во всех семи категориях, где был представлен.

    Обладатели статуэток станут известны 26 февраля. 89-я церемония вручения премий пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе и будет транслироваться на 225 стран.

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