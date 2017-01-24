Российские бомбардировщики нанесли удар по складам боеприпасов ИГИЛ: видео

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М2 , которые вылетели с российского аэродрома и совершили перелет над территорией Ирака и Ирана, атаковали объекты террористов в Сирии.

Самолеты ВКС РФ нанесли групповой удар по районам скопления военной техники боевиков ИГИЛ (запрещенной в России организации) в провинции Дейр-эз-Зор, а также поразили склады с оружием и боеприпасами террористов в районе населенного пункта Сальхиях.: «Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей».Минобороны опубликовало видео нанесения ударов. Авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С из российской авиагруппы в Сирии. После успешного выполнения задач, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.Напомним, террористы ИГИЛ начали наступать на Дейр-эз-Зор в середине текущего месяца. К боевикам прибыло подкрепление из соседней Ракки. Им удалось окружить авиабазу и занять ряд кварталов. Но военные силы в городе перешли к контратаке при поддержке ВКС РФ.