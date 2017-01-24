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  • 24.01, 17:49
Российские бомбардировщики нанесли удар по складам боеприпасов ИГИЛ: видео. Исламское государство, Минобороны РФ, Сирия, армия и флот РФ, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Российские бомбардировщики нанесли удар по складам боеприпасов ИГИЛ: видео

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Российские бомбардировщики нанесли удар по складам боеприпасов ИГИЛ: видео

Российские бомбардировщики нанесли удар по складам боеприпасов ИГИЛ: видео

Российские бомбардировщики нанесли удар по складам боеприпасов ИГИЛ: видео

    Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М2, которые вылетели с российского аэродрома и совершили перелет над территорией Ирака и Ирана, атаковали объекты террористов в Сирии.

    Самолеты ВКС РФ нанесли групповой удар по районам скопления военной техники боевиков ИГИЛ (запрещенной в России организации) в провинции Дейр-эз-Зор, а также поразили склады с оружием и боеприпасами террористов в районе населенного пункта Сальхиях.

    Минобороны РФ: «Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей».

    Минобороны опубликовало видео нанесения ударов. Авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С из российской авиагруппы в Сирии. После успешного выполнения задач, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

    Напомним, террористы ИГИЛ начали наступать на Дейр-эз-Зор в середине текущего месяца. К боевикам прибыло подкрепление из соседней Ракки. Им удалось окружить авиабазу и занять ряд кварталов. Но военные силы в городе перешли к контратаке при поддержке ВКС РФ.



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