Российские бомбардировщики нанесли удар по складам боеприпасов ИГИЛ: видео

Шесть дальних бомбардировщиков
Ту-22М2, которые вылетели с российского аэродрома и совершили перелет над территорией Ирака и Ирана, атаковали объекты террористов в Сирии.
Минобороны РФ: «Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей».
Минобороны опубликовало видео нанесения ударов. Авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С из российской авиагруппы в Сирии. После успешного выполнения задач, все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Напомним, террористы ИГИЛ начали наступать на Дейр-эз-Зор в середине текущего месяца. К боевикам прибыло подкрепление из соседней Ракки. Им удалось окружить авиабазу и занять ряд кварталов. Но военные силы в городе перешли к контратаке при поддержке ВКС РФ.
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