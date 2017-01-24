Председатель ТСЖ из Петербурга заплатит 4 млн пострадавшей от падения облицовки

Фрунзенский районный суд Петербурга признал Андрея Казакова виновным в обрушении фрагмента балкона одного из домов по улице Ярослава Гашека.

По версии следствия, председатель ТСЖ знал о ненадежном креплении конструкции, но не принял мер для ликвидацию дефекта.Инцидент произошел в мае 2016 года. Бетонная плита с высоты 12-го этажа упала на женщину, возвращавшуюся с ребенком домой. Ольга Клинцова получила серьезные травмы. По словам родственников потерпевшей, ей предстоит длительная реабилитация., отец пострадавшей Ольги Клинцовой: «Ей требуется няня. Полностью обслуживать себя она не может. Естественно, требуется няня для ребенка, которому чуть больше года. О том, что будет впереди, лечащие врачи предварительно сказать ничего не могут. Тяжесть повреждений была такая, что прогноз строить сложно».За падение бетонной плиты на женщину с ребенком глава ТСЖ заплатит четыре миллиона рублей. Также Андрею Казакову назначили два года ограничения свободы. Это подразумевает систематические явки в полицию. Вину он признал лишь частично. Поэтому родственники пострадавшей не исключают, что приговор будет обжалован.Отметим, что уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс. Его расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России, а по распоряжению главы Фрунзенского района в Купчине были обследованы фасады все многоквартирных домов данной серии.