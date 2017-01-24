Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.01, 19:20
Губернатор Свердловской области пообещал Путину отремонтировать дорогу в Серебрянку. Путин, Свердловская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Губернатор Свердловской области пообещал Путину отремонтировать дорогу в Серебрянку

1 комментарий

Губернатор Свердловской области пообещал Путину отремонтировать дорогу в Серебрянку

Губернатор Свердловской области пообещал Путину отремонтировать дорогу в Серебрянку

    Сегодня Владимир Путин встретился с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Губернатор рассказал о развитии промышленности, фармацевтики и IT-технологий в регионе.

    Отдельной темой разговора стала дорога в село Серебрянка. На ее состояние президенту пожаловались во время большой пресс-конференции. Куйвашев пообещал, что трасса будет отремонтирована к лету.

    Отметим, что после того, как уральский журналист рассказал президенту о селе Серебрянка, которое в распутицу полностью отрезает от внешнего мира, в администрации Свердловской области сообщили, что, оказывается, губернатор распорядился отремонтировать дорогу до села еще в 2015 году, а в 2016-м на это было выделено 11 миллионов рублей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru