Губернатор Свердловской области пообещал Путину отремонтировать дорогу в Серебрянку

Сегодня Владимир Путин встретился с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым. Губернатор рассказал о развитии промышленности, фармацевтики и
IT-технологий в регионе.
Отметим, что после того, как уральский журналист рассказал президенту о селе Серебрянка, которое в распутицу полностью отрезает от внешнего мира, в администрации Свердловской области сообщили, что, оказывается, губернатор распорядился отремонтировать дорогу до села еще в 2015 году, а в 2016-м на это было выделено 11 миллионов рублей.
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