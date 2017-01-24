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  • 24.01, 17:49
Путин призвал Минсельхоз упростить процедуру выдачи кредитов фермерам. кредиты, Минсельхоз РФ, Путин, сельское хозяйство, Ткачёв. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин призвал Минсельхоз упростить процедуру выдачи кредитов фермерам

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Путин призвал Минсельхоз упростить процедуру выдачи кредитов фермерам

Путин призвал Минсельхоз упростить процедуру выдачи кредитов фермерам

    Владимир Путин призвал министерство сельского хозяйства минимизировать бюрократические процедуры при выдаче льготных кредитов аграриям. Речь об этом сегодня зашла в Кремле, где президент провел рабочую встречу с главой Минсельхоза.

    Александр Ткачёв рассказал, что с января этого года в стране запущен новый механизм льготного кредитования всего агропромышленного комплекса. При этом ставка по займу не должна превышать 5%.

    Александр Ткачёв: «Отбор проводится на уровне банков. Естественно, мы определяем приоритеты, какие отрасли должны поддерживаться. И конечно, те проекты, которые будут обеспечены, проекты с возвратными средствами, которые будут интересными, конкурентоспособными, технологичными, будут иметь поддержку в первую очередь».

    Владимир Путин: «Экономическая обоснованность всегда, конечно, должна присутствовать, но бюрократия должна быть минимизирована».

    Александр Ткачёв: «Поверьте, Владимир Владимирович, я сам из региона и знаю, что это такое, мы минимизируем. И, самое главное, один из важных моментов — мы экономим региональные деньги. Теперь субсидировать эти кредиты из региональных бюджетов не нужно. Раньше достаточно крупные суммы субъекты Российской Федерации отвлекали на субсидирование кредитов, которые выдавали банки. Теперь будет только федеральная часть, а значит, регионалы могут использовать эти средства на другие нужды, в том числе и сельское хозяйство».

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