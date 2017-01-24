Стороны сирийского конфликта объяснили отказ подписать итоговый документ в Астане

Делегации официального Дамаска и сирийской оппозиции не подписали заявление, которое Россия, Иран и Турция приняли по итогам переговоров в Астане.
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, возглавлявший правительственную делегацию, в ответ на это выразил сожаление, что сирийская оппозиция критикует действия одной из стран — гарантов соглашения.
Башар Джаафари: «Те, кто говорит, что они недовольны из-за негативной роли того или иного участника переговоров, будь то Иран или кто-либо другой, они ловят рыбу в мутной воде. Иран является одним из трех гарантов, как Турция и Россия. Иран сыграл позитивную роль в достижении финальной формулы, которая отражена в финальной декларации. Печально слышать, что некоторые члены делегации вооруженных террористических групп, которые участвовали во встрече в Астане, критикуют одного из трех гарантов соглашения».
Однако при этом Джаафари раскритиковал действия другого гаранта соглашения — Турции. Комментируя роль Анкары в сирийском урегулировании, он оценил ее скорее как негативную. По его словам, «Турция говорит одни вещи, а делает другие».
Он также отметил, что Дамаск на переговорах в Астане настаивал, чтобы Сирия была гражданской, светской страной, но Турция и вооруженная оппозиция выступают против этого.
Башар Джаафари: «Мы настаивали, чтобы Сирия была гражданским и светским государством, на этом настаивала наша делегация, но турецкая делегация и делегация вооруженной оппозиции Сирии отвергли это предложение».
Вместе с тем обе стороны выразили надежду на то, что межсирийские переговоры в Астане помогут создать основу для прекращения боевых действий.
Россия, Иран и Турция в итоговом заявлении подтвердили приверженность суверенитету и целостности Сирии и договорились создать механизм совместного слежения за соблюдением режима прекращения огня.
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