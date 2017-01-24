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  • 24.01, 17:49

Возбуждено дело о покушении на жену бизнесмена Лернера

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Возбуждено дело о покушении на жену бизнесмена Лернера

Возбуждено дело о покушении на жену бизнесмена Лернера

Неизвестный выстрелил в лицо Светлане Лернер на 105-м километре МКАД. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.

Сегодня утром неизвестный на МКАД сделал несколько выстрелов из травматического оружия в супругу Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса. Женщина в тот момент находилась за рулем автомобиля Ford. Нападавшему удалось скрыться с места преступления.

Следственный комитет: «Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ „Покушение на убийство“ и ч. 1 ст. 222 УК РФ „Незаконный оборот оружия“».

В настоящее время следователи допрашивают возможных свидетелей обстрела автомобилистки на МКАД, передает ТАСС. Поиски подозреваемого продолжаются.

Следственный комитет: «Следователи отрабатывают круг лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, назначен ряд судебных экспертиз».

42-летняя пострадавшая Светлана Лернер доставлена в столичную больницу им. Иноземцева с касательным ранением в область губы.

Напомним, ее супруг был осужден в 2014 году назад на шесть лет заключения за особо крупное мошенничество.



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