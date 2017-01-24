Премьера НТВ: Игорь Бочкин, Юрий Беляев, Анна Легчилова в фильме «Петрович»

5 февраля на НТВ состоится премьера двухсерийного фильма «Петрович». Главные роли в истории об отставном омоновце исполнили Игорь Бочкин («Крапленый», «На глубине»), Юрий Беляев («Чума», «Учитель в законе»), Анна Легчилова («Дальнобойщики»).

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Бывший сотрудник ОМОНа Иван Петрович Калугин (Игорь Бочкин) давно отошел от дел. Он живет в тихом рыбацком поселке вместе с семьей — женой Катей (Анна Легчилова), невесткой и старшим сыном Артёмом (Михаил Васильев). Как примерный семьянин и хороший хозяин Петрович держит под контролем не только семью. Вместе с Артёмом Петрович водит баркас и рыбачит, а в свободное время решает конфликты соседей и гоняет местных браконьеров. В поселке его побаиваются, но уважают, ведь жители знают, что Петрович всегда поступит справедливо и по совести.Но размеренная деревенская жизнь неожиданно заканчивается, когда в семью возвращается второй сын Петровича — Семён (Артур Сопельник). Не сумев прижиться в большом городе, блудный отпрыск влез в огромные долги и теперь скрывается от кредиторов. Вскоре в поисках долга на пороге дома Петровича появляются и сами бандиты. Оказывается, что у криминального авторитета Князева (Юрий Беляев) есть свои счеты с бывшим омоновцем Калугиным. Петрович понимает, что помощи ждать неоткуда, и тогда он разрабатывает план, как спасти непутевого сына и защитить свою семью.Премьера двухсерийного фильма «Петрович» состоится на телеканале НТВ 5 февраля.