Премьера НТВ: Игорь Бочкин, Юрий Беляев, Анна Легчилова в фильме «Петрович»

5 февраля на НТВ состоится премьера двухсерийного фильма «Петрович». Главные роли в истории об отставном омоновце исполнили Игорь Бочкин («Крапленый», «На глубине»), Юрий Беляев («Чума», «Учитель в законе»), Анна Легчилова («Дальнобойщики»).
Но размеренная деревенская жизнь неожиданно заканчивается, когда в семью возвращается второй сын Петровича — Семён (Артур Сопельник). Не сумев прижиться в большом городе, блудный отпрыск влез в огромные долги и теперь скрывается от кредиторов. Вскоре в поисках долга на пороге дома Петровича появляются и сами бандиты. Оказывается, что у криминального авторитета Князева (Юрий Беляев) есть свои счеты с бывшим омоновцем Калугиным. Петрович понимает, что помощи ждать неоткуда, и тогда он разрабатывает план, как спасти непутевого сына и защитить свою семью.
Премьера двухсерийного фильма «Петрович» состоится на телеканале НТВ 5 февраля.
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