Заблокировавшие въезды в Киев автомобилисты переместились к зданию кабмина

Участники акции собрались возле здания кабмина Украины. Они требуют принять закон об иностранных машинах.
Автовладельцы добиваются от правительства содействия в принятии закона об урегулировании использования машин с иностранными номерами. Они требуют отменить растаможивание таких авто и разрешить собственникам не пересекать границу каждые 5–10 дней, а просто ежегодно платить налоговый сбор.
В полиции утверждают, что акция проходит спокойно, передает телеканал «112 Украина». У здания правительства, как сообщают правоохранители, находятся около 50 машин участников акции. В центре Киева за ситуацией наблюдают порядка 400 стражей порядка.
Ранее активисты частично заблокировали въезды в Киев и начали жечь покрышки. В городе в час пик возникли пробки, однако, как сообщают в полиции, в настоящее время участники акции стали покидать блокпосты.
Комментарии