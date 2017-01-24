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  • 24.01, 16:18
Заблокировавшие въезды в Киев автомобилисты переместились к зданию кабмина. автомобили, Киев, митинги и протесты, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Заблокировавшие въезды в Киев автомобилисты переместились к зданию кабмина

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Заблокировавшие въезды в Киев автомобилисты переместились к зданию кабмина

Заблокировавшие въезды в Киев автомобилисты переместились к зданию кабмина

Заблокировавшие въезды в Киев автомобилисты переместились к зданию кабмина

    Участники акции собрались возле здания кабмина Украины. Они требуют принять закон об иностранных машинах.

    Несколько десятков автомобилистов приехали к зданию правительства Украины в Киеве. У активистов запланирована встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом, однако пока не ясно, выйдет ли глава кабмина к протестующим.

    Автовладельцы добиваются от правительства содействия в принятии закона об урегулировании использования машин с иностранными номерами. Они требуют отменить растаможивание таких авто и разрешить собственникам не пересекать границу каждые 5–10 дней, а просто ежегодно платить налоговый сбор.

    В полиции утверждают, что акция проходит спокойно, передает телеканал «112 Украина». У здания правительства, как сообщают правоохранители, находятся около 50 машин участников акции. В центре Киева за ситуацией наблюдают порядка 400 стражей порядка.

    Ранее активисты частично заблокировали въезды в Киев и начали жечь покрышки. В городе в час пик возникли пробки, однако, как сообщают в полиции, в настоящее время участники акции стали покидать блокпосты.



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