Жители калужских Мошонок добиваются переименования села

Жители села Мошонки в Калужской области потребовали переименовать свою малую родину. Люди объясняют, что устали краснеть, произнося название населенного пункта с обязательной поправкой: «Это не то, о чем вы подумали».

Сказать нет Мошонкам готова примерно половина жителей села. Они просят переименовать его в Александровское. Уверяют: им надоело объяснять на каждом углу, что название произошло от купеческой сумки, так как раньше здесь и правда шла бойкая торговля. По другой версии, раньше село называлось Мощёнки — от слова «мощеный».Кроме того, некоторые сельчане уверяют, что название Александровское и правда больше подойдет, так как еще в XVIII веке здесь воздвигли храм Александра Невского, а село называлось в честь великого князя. Храм сейчас реставрируют, и местные надеются на то, что он привлечет паломников.Мнения жителей — их здесь около 100 человек — разделились. Одни выступают за историческую справедливость и требуют вернуть красивое название. Другие уверены — если б не Мошонки, о них вообще никто бы и не знал.Решать судьбу села с неоднозначным названием предстоит депутатам местного законодательного собрания. Если инициатива забуксует, активисты готовы дойти и до федеральных чиновников.Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».