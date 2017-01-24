Жители калужских Мошонок добиваются переименования села

Жители села Мошонки в Калужской области потребовали переименовать свою малую родину. Люди объясняют, что устали краснеть, произнося название населенного пункта с обязательной поправкой: «Это не то, о чем вы подумали».
Кроме того, некоторые сельчане уверяют, что название Александровское и правда больше подойдет, так как еще в XVIII веке здесь воздвигли храм Александра Невского, а село называлось в честь великого князя. Храм сейчас реставрируют, и местные надеются на то, что он привлечет паломников.
Мнения жителей — их здесь около 100 человек — разделились. Одни выступают за историческую справедливость и требуют вернуть красивое название. Другие уверены — если б не Мошонки, о них вообще никто бы и не знал.
Решать судьбу села с неоднозначным названием предстоит депутатам местного законодательного собрания. Если инициатива забуксует, активисты готовы дойти и до федеральных чиновников.
Подробности — в видеоматериале программы «ЧП».
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