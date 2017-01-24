Прокуратура разбирается в обрушении особняка на экспонаты музея в Ирбите

В прокуратуре разбираются в причинах обрушения старинного особняка, в результате которого серьезно пострадал музей народного быта в Ирбите. Экспозиция была открытой, располагалась во дворе здания. Хранители старины сейчас подсчитывают ущерб, который, по их словам, непомерный, ведь многие редкие экспонаты не подлежат восстановлению.
Михаил Смердов, директор Ирбитского музея народного быта: «Где вы сейчас найдете телеги, которые на колесах деревянных, с деревянными спицами? Уже не стало. Если есть телеги, то все уже на каком-то резиновом ходу. Саней тоже мало стало».
Вместе с телегами разрушены косы, сушилки, мебель, а ведь экспонатам по несколько сотен лет. Причиной стало обрушение крыши исторического здания рядом с музеем. Двухэтажный особняк 1887 года постройки — один из немногих сохранившихся образцов конца XIX века. И хотя официально дом относится к памятникам архитектуры, за последние годы его ни разу не ремонтировали.
Михаил Смердов: «Вызывали сюда и мэра нашего, приходило много комиссий. Мы им показывали, что все это рушится».
К слову, здание находилось на балансе муниципалитета и все это время попросту пустовало. Между тем уникальные экспонаты народного быта жителей Руси оставались в скромной уличной пристройке. Чиновники уверяют: они и рады были отдать особняк в руки музейных работников, даже уже выпустили соответствующее распоряжение. Дело оставалось за оформлением бумаг. Но подписать документы так и не успели.
Кто все-таки недосмотрел за старинным домом, а также почему драгоценное для экспонатов время было потеряно, теперь выясняют в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства изучают всю документацию и устанавливают степень ущерба. А он, вероятно, будет колоссальным, ведь пострадал объект исторического наследия. Результатов проверки ждет и Михаил Смердов, директор музея. Хранитель экспонатов готовит также заявление в суд о возмещении вреда.
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