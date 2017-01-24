Прокуратура разбирается в обрушении особняка на экспонаты музея в Ирбите

В прокуратуре разбираются в причинах обрушения старинного особняка, в результате которого серьезно пострадал музей народного быта в Ирбите. Экспозиция была открытой, располагалась во дворе здания. Хранители старины сейчас подсчитывают ущерб, который, по их словам, непомерный, ведь многие редкие экспонаты не подлежат восстановлению.

Груда железа и деревянных развалин — не свалка стройматериалов, а место, где еще недавно был уникальный музей. Правда, о том, что здесь хранились предметы быта времен Древней Руси, говорят разве что надписи на экспонатах. Точнее, на том, что от них осталось. После ЧП — в соседнем здании обрушилась кровля — древний гужевой транспорт буквально разлетелся в щепки. Большинство исторических ценностей не восстановить. Хранители старины говорят, что даже профессиональная реставрация не поможет., директор Ирбитского музея народного быта: «Где вы сейчас найдете телеги, которые на колесах деревянных, с деревянными спицами? Уже не стало. Если есть телеги, то все уже на каком-то резиновом ходу. Саней тоже мало стало».Вместе с телегами разрушены косы, сушилки, мебель, а ведь экспонатам по несколько сотен лет. Причиной стало обрушение крыши исторического здания рядом с музеем. Двухэтажный особняк 1887 года постройки — один из немногих сохранившихся образцов конца XIX века. И хотя официально дом относится к памятникам архитектуры, за последние годы его ни разу не ремонтировали.: «Вызывали сюда и мэра нашего, приходило много комиссий. Мы им показывали, что все это рушится».К слову, здание находилось на балансе муниципалитета и все это время попросту пустовало. Между тем уникальные экспонаты народного быта жителей Руси оставались в скромной уличной пристройке. Чиновники уверяют: они и рады были отдать особняк в руки музейных работников, даже уже выпустили соответствующее распоряжение. Дело оставалось за оформлением бумаг. Но подписать документы так и не успели.Кто все-таки недосмотрел за старинным домом, а также почему драгоценное для экспонатов время было потеряно, теперь выясняют в прокуратуре. Сотрудники надзорного ведомства изучают всю документацию и устанавливают степень ущерба. А он, вероятно, будет колоссальным, ведь пострадал объект исторического наследия. Результатов проверки ждет и Михаил Смердов, директор музея. Хранитель экспонатов готовит также заявление в суд о возмещении вреда.