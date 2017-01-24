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  • 24.01, 14:47

Бывший замминистра культуры Пирумов признал вину и начал возмещать ущерб

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  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС
Бывший замминистра культуры Пирумов признал вину и начал возмещать ущерб

Бывший замминистра культуры Пирумов признал вину и начал возмещать ущерб

Бывший замминистра культуры Пирумов признал вину и начал возмещать ущерб
  • Фото: Савостьянов Сергей / ТАСС

    • Мосгорсуд сегодня принял решение оставить экс-замглавы Минкульта Григория Пиромова, обвиняемого по «делу реставраторов», под стражей до 15 марта.

    О том, что бывший госслужащий полностью признал вину, стало известно из материалов суда на сегодняшнем заседании. В Мосгорсуде сегодня рассматривалась апелляция адвоката на продление ареста Григорию Пирумову.

    Судья: «Пирумов полностью признал вину по всем эпизодам, дал подробные признательные показания. Он начал погашать причиненный ущерб».

    Юридический защитник просил изменить меру пресечения бывшему заместителю министра на домашний арест или отпустить его под залог в связи с тем, что обвинение предъявлено в окончательной редакции, а сам подозреваемый полностью признал вину по всем предъявленным ему эпизодам преступлений и начал возмещать ущерб.

    Однако Мосгорсуд не убедили доводы стороны защиты, и решение о продлении ареста было признано законным, передает ТАСС.

    Сегодня также стало известно еще об одном эпизоде хищения средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Речь идет о крепости Фридриха Великого в Калининграде. Ранее подозреваемым инкриминировались хищения, связанные с восстановительными работами в Новодевичьем монастыре в столице, Иоанно-Предтеченском монастыре, музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости усадьбе Асеевых в Тамбове и драмтеатре в Пскове.

    По делу, кроме Пирумова, проходят еще шесть фигурантов. Четверо из них находятся под стражей. По версии следствия, бывший замминистра создал преступную группу еще в 2012 года, которая заключала госконтракты на реставрацию по завышенным ценам.




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