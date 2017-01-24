Бывший замминистра культуры Пирумов признал вину и начал возмещать ущерб

Мосгорсуд сегодня принял решение оставить
продление ареста Григорию Пирумову.
экс-замглавы Минкульта Григория Пиромова, обвиняемого по «делу реставраторов», под стражей до 15 марта.
Судья: «Пирумов полностью признал вину по всем эпизодам, дал подробные признательные показания. Он начал погашать причиненный ущерб».
Юридический защитник просил изменить меру пресечения бывшему заместителю министра на домашний арест или отпустить его под залог в связи с тем, что обвинение предъявлено в окончательной редакции, а сам подозреваемый полностью признал вину по всем предъявленным ему эпизодам преступлений и начал возмещать ущерб.
Однако Мосгорсуд не убедили доводы стороны защиты, и решение о продлении ареста было признано законным, передает ТАСС.
Сегодня также стало известно еще об одном эпизоде хищения средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия. Речь идет о крепости Фридриха Великого в Калининграде. Ранее подозреваемым инкриминировались хищения, связанные с восстановительными работами в Новодевичьем монастыре в столице, Иоанно-Предтеченском монастыре, музее космонавтики в Калуге, Изборской крепости усадьбе Асеевых в Тамбове и драмтеатре в Пскове.
бывший замминистра создал преступную группу еще в 2012 года, которая заключала госконтракты на реставрацию по завышенным ценам.
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