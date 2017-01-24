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  • 24.01, 14:47
Лавров и Чавушоглу договорились продолжать работу со сторонами сирийского конфликта. Астана, войны и вооруженные конфликты, Лавров, переговоры, Сирия, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лавров и Чавушоглу договорились продолжать работу со сторонами сирийского конфликта

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Лавров и Чавушоглу договорились продолжать работу со сторонами сирийского конфликта

Лавров и Чавушоглу договорились продолжать работу со сторонами сирийского конфликта

    Министры иностранных дел России и Турции обсудили по телефону процесс межсирийских переговоров, которые проходят в Астане.

    Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подчеркнули важность прямых контактов между официальным Дамаском и вооруженной оппозицией для укрепления перемирия.

    Стороны также договорились продолжать работу с участниками встречи в Астане для подготовки к возобновлению переговоров в Женеве, сообщили в российском МИД.


    В Астане тем временем продолжается работа над итоговым документом. По неофициальным данным, в него может быть включено приглашение представителей вооруженной оппозиции на переговоры в Женеву.

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