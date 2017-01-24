Лавров и Чавушоглу договорились продолжать работу со сторонами сирийского конфликта

Министры иностранных дел России и Турции обсудили по телефону процесс межсирийских переговоров, которые проходят в Астане.
Стороны также договорились продолжать работу с участниками встречи в Астане для подготовки к возобновлению переговоров в Женеве, сообщили в российском МИД.
С.В.#Лавров и мининдел Турции М.Чавушоглу условились продолжать работу с сирийскими участниками встречи в Астане https://t.co/CMVq3Rdif0 pic.twitter.com/o38cAHZgwq— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) January 24, 2017
В Астане тем временем продолжается работа над итоговым документом. По неофициальным данным, в него может быть включено приглашение представителей вооруженной оппозиции на переговоры в Женеву.
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