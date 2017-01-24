Итоговый документ в Астане подпишут Россия, Иран и Турция

Коммюнике по итогам межсирийских переговоров в Астане подпишут
страны-посредники — Россия, Иран и Турция. Обе сирийские делегации готовят отдельные заявления и итоговый документ подписывать не будут.
Сообщается, что процесс согласования текста итогового документа находится на финальной стадии, и основной его смысл — укрепление режима прекращения боевых действий в Сирии.
Кроме того, по информации от турецкой делегации, существует вероятность, что представителей вооруженной сирийской оппозиции впервые позовут на женевские переговоры о политическом будущем Сирии.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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