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  • 24.01, 14:47
Итоговый документ в Астане подпишут Россия, Иран и Турция. Астана, войны и вооруженные конфликты, переговоры, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Итоговый документ в Астане подпишут Россия, Иран и Турция

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Итоговый документ в Астане подпишут Россия, Иран и Турция

Итоговый документ в Астане подпишут Россия, Иран и Турция

    Коммюнике по итогам межсирийских переговоров в Астане подпишут страны-посредники — Россия, Иран и Турция. Обе сирийские делегации готовят отдельные заявления и итоговый документ подписывать не будут.

    О содержании документов, которые готовят делегации официального Дамаска и оппозиции, ничего не известно, а информация о коммюнике стран-гарантов просачивается.

    Сообщается, что процесс согласования текста итогового документа находится на финальной стадии, и основной его смысл — укрепление режима прекращения боевых действий в Сирии.

    Кроме того, по информации от турецкой делегации, существует вероятность, что представителей вооруженной сирийской оппозиции впервые позовут на женевские переговоры о политическом будущем Сирии.

    Подробности — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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