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  • 24.01, 14:47

Вылетевший в Сочи лайнер вернулся во Внуково из-за разгерметизации

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Вылетевший в Сочи лайнер вернулся во Внуково из-за разгерметизации

Вылетевший в Сочи лайнер вернулся во Внуково <nobr>из-за</nobr> разгерметизации

Пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Внуково из-за разгерметизации.

Как сообщили ТАСС в авиадиспетчерских службах столицы, «самолет вылетел из аэропорта Внуково, а через некоторое время у лайнера сработал датчик разницы давления, свидетельствующий о разгерметизации».

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, выработав топливо. Отмечается, что «лайнер благополучно совершил посадку во Внуково, пострадавших нет».

Из сообщения авиадиспетчерских служб: «В 14:00 мск пассажиров отправят в Сочи резервным бортом».

Причины неполадки устанавливаются.

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