Вылетевший в Сочи лайнер вернулся во Внуково из-за разгерметизации

Пассажирский самолет, направлявшийся из Москвы в Сочи, вернулся в аэропорт Внуково
ТАСС в авиадиспетчерских службах столицы, «самолет вылетел из аэропорта Внуково, а через некоторое время у лайнера сработал датчик разницы давления, свидетельствующий о разгерметизации».
из-за разгерметизации.
Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета, выработав топливо. Отмечается, что «лайнер благополучно совершил посадку во Внуково, пострадавших нет».
Из сообщения авиадиспетчерских служб: «В 14:00 мск пассажиров отправят в Сочи резервным бортом».
Причины неполадки устанавливаются.
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