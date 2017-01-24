Верховный суд Великобритании запретил запускать Brexit без одобрения парламента

Правительство Великобритании не сможет запустить процесс выхода страны из Евросоюза без одобрения парламента, гласит постановление Верховного суда, который отклонил апелляцию
премьер-министра Терезы Мэй.
Дэвид Нойбергер, председатель Верховного суда Великобритании: «Верховный суд постановил, что правительство не может запустить статью 50 без принятого парламентом постановления, которое дает ему такие полномочия. У правительства есть исключительное право выходить из международных договоров, в то же время правительство не может реализовать это право, когда речь идет об изменении британских законов, если это не одобрено парламентом Соединенного Королевства».
За данное решение проголосовали восемь из 11 судей.
Как отмечают британские СМИ, высшая судебная инстанция окончательно разрушила надежды правительства на беспроблемный запуск процесса Brexit к концу марта.
Генпрокурор страны Джереми Райт после оглашения вердикта заявил, что правительство разочаровано решением Верховного суда, но будет его выполнять.
При этом британский ВС также постановил, что одобрение парламентов Шотландии и Северной Ирландии для запуска Brexit не требуется.
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