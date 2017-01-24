Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.01, 14:47
Верховный суд Великобритании запретил запускать Brexit без одобрения парламента. Великобритания, Европейский союз, парламенты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Верховный суд Великобритании запретил запускать Brexit без одобрения парламента

комментировать

Верховный суд Великобритании запретил запускать Brexit без одобрения парламента

Верховный суд Великобритании запретил запускать Brexit без одобрения парламента

    Правительство Великобритании не сможет запустить процесс выхода страны из Евросоюза без одобрения парламента, гласит постановление Верховного суда, который отклонил апелляцию премьер-министра Терезы Мэй.

    Высшая судебная инстанция Великобритании, таким образом, поддержала решение лондонского Высокого суда, который постановил, что 50-я статья Лиссабонского договора о ЕС, запускающая процедуру выхода страны из сообщества, не может быть задействована без одобрения Палаты общин.

    Дэвид Нойбергер, председатель Верховного суда Великобритании: «Верховный суд постановил, что правительство не может запустить статью 50 без принятого парламентом постановления, которое дает ему такие полномочия. У правительства есть исключительное право выходить из международных договоров, в то же время правительство не может реализовать это право, когда речь идет об изменении британских законов, если это не одобрено парламентом Соединенного Королевства».

    За данное решение проголосовали восемь из 11 судей.

    Как отмечают британские СМИ, высшая судебная инстанция окончательно разрушила надежды правительства на беспроблемный запуск процесса Brexit к концу марта.

    Генпрокурор страны Джереми Райт после оглашения вердикта заявил, что правительство разочаровано решением Верховного суда, но будет его выполнять.

    При этом британский ВС также постановил, что одобрение парламентов Шотландии и Северной Ирландии для запуска Brexit не требуется.

    Новости по теме

    Великобритания выходит из ЕС

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru