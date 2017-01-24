ФРГ выступила против снятия санкций с РФ в обмен на ядерную сделку

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает «комбинацию» между Россией и США об отмене санкций в обмен на сокращение ядерного оружия.
Урсула фон дер Ляйнен: «Совершенно ясно, что такая комбинация, как отмена санкций в обмен на ядерное оружие, нежизнеспособна, Германия ее не поддержит».
В интервью телеканалу BBC она заявила, что антироссийские санкции могут быть отменены только в случае полного выполнения минских соглашений по Украине.
Напомним, новый президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность заявлял, что хочет решить вопрос с ограничениями против России способом, который будет выгоден для всех. Предположительно, он имел в виду соглашение с Москвой о сокращении ядерного оружия.
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