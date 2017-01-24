Скандалом с осмотревшим ребенка в подъезде врачом заинтересовались в прокуратуре

В Калининграде прокуратура заинтересовалась случаем с педиатром, которая отказалась подниматься к больному ребенку. Врач прибыла по вызову, но узнав, что в доме не работает лифт, не согласилась идти на шестой этаж. В итоге малыша пришлось на руках спускать вниз, а сам осмотр проводить на лестничной клетке.осмотрела ее внука с высокой температурой прямо на лестничной площадке, среди коробок с мусором. То, что в подъезде плохое освещение, холодно и грязно, доктора не смутило. Она послушала легкие пятилетнего ребенка, буквально на коленке выписала рецепт и поставила диагноз — ОРВИ.
Нина Мальцева, бабушка ребенка: «Сказала: поднимите куртку, спинку поверните. Горло посмотрела фонариком. Без ложки, без шпателя».
Резонансная история случилась в новогодние праздники. Миша прилетел в Калининград на каникулы из Петербурга, а ночью у него резко поднялась температура. Бабушка и дедушка сразу вызвали участкового педиатра на дом, опасались гриппа.
Но пришедшая по вызову врач сообщила, что подниматься на шестой этаж пешком она не собирается. Оказалось, что в тот день в многоэтажном доме на улице Горького сломался лифт. Медик предложила осмотреть пациента на первом этаже, дав родственникам несколько минут на размышление. По словам Мишиной бабушки, они с мужем не на шутку испугались за состояние ребенка. Мальчик едва держался на ногах.
Нина Мальцева: «Я говорю мужу, иди вниз, помоги женщине. Мы думали: может, она в возрасте, может, у нее сумки тяжелые. Он спустился, но та наотрез отказалась. Или спускайте, или я уйду».
Шокированные родители, узнав о ситуации, обратились за разъяснением сначала в детскую поликлинику, где работает врач-педиатр, а не дождавшись ответа, в региональный Минздрав. Чиновники заявили, что такое поведение медработника недопустимо. Конфликтом заинтересовались и в областной прокуратуре.
Сама врач-педиатр от комментариев отказывается. Официально она находится на больничном. Миша поправился и вернулся к родителям. Родители считают, что их сыну просто повезло, ведь финал мог быть совсем другим.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.
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