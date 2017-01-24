Пострадавшей при стрельбе на МКАД оказалась жена экс-партнера Чубайса

При стрельбе на дороге пострадала супруга бизнесмена Михаила Лернера Светлана.ТАСС в медицинских кругах, 42-летняя супруга бывшего партнера Анатолия Чубайса доставлена в городскую клиническую больницу имени Иноземцева.
Источник: «Светлана Лернер ранена в область лица из травматического пистолета. Женщина получила касательную рану губы и направлена в ГКБ №36».
Тем временем полиция разыскивает подозреваемого, который выстрелил на 105-м километре МКАД автомобилистке в лицо. После нападения неизвестный скрылся с места происшествия.
Пострадавшая — жена Михаила Лернера, бывшего партнера Анатолия Чубайса. Бизнесмен в 2014 году был осужден на шесть лет лишения свободы за мошенничество.
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