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  • 24.01, 13:16

Девочка из «Звонка» напугала посетителей магазина, выбравшись из телевизора

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Девочка из «Звонка» напугала посетителей магазина, выбравшись из телевизора

Девочка из «Звонка» напугала посетителей магазина, выбравшись из телевизора

Девочка из «Звонка» напугала посетителей магазина, выбравшись из телевизора
  • Фото: Paramount Pictures /youtube.com

    • Посетители одного из магазинов электроники в Нью-Йорке оказались в панике, когда увидели, как героиня знаменитого фильма ужасов Самара Морган выбралась из телевизора.

    Розыгрыш был устроен в рамках презентации трейлера третьей части «Звонка». Видеозапись, на которой запечатлены разбегающиеся в панике покупатели, была опубликована на канале BD Horror Trailers and Clips на Youtube.



    Организаторы пранка спрятали актрису, загримированную под Самару, за одним из телевизоров. Когда посетителей приглашали к стенду, на всех экранах появлялось изображение из фильма «Звонок». В этот момент героиня фильма ужасов вылезала из телевизора и начинала пугать и даже хватать посетителей. Большинство из них в панике сбегали из магазина, снося предметы, оказавшиеся у них на пути. Но некоторые сразу догадывались о том, что происходящее — всего лишь розыгрыш.

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