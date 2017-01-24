Тела двух женщин извлекли из-под завалов отеля в Италии

Число погибших под снежной лавиной в итальянском отеле «Ригопьяно» в горном массиве
ТАСС со ссылкой на местные СМИ, из-под завалов извлечены тела двух женщин. Ранее речь шла о 12 погибших.
Гран-Сассо в центре Италии достигло 14.
Напомним, 18 января снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в Центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.
Комментарии