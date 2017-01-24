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  • 24.01, 13:15

В НАТО отказались от идеи вступления Украины в альянс

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В НАТО отказались от идеи вступления Украины в альянс

В НАТО отказались от идеи вступления Украины в альянс

Украина в ближайшие годы не сможет стать членом НАТО, поскольку страны Североатлантического альянса не видят для этого оснований.

По информации газеты «Известия», которая ссылается на «военный источник в Брюсселе, хорошо знакомый с ситуацией», тему вступления Украины в НАТО в альянсе стараются лишний раз не поднимать, так как из-за отсутствия консенсуса от продвижения этой идеи в настоящее время отказались.

В пресс-службе НАТО в свою очередь напомнили, что сама Украина заявку на членство не подавала, поскольку в приоритете этой страны — модернизация и реформы, в чем Североатлантический альянс ее поддерживает. Речи о полноформатном вступлении страны в организацию в данный момент нет.

Кроме того, в альянсе нет понимания, как именно Украина могла бы усилить безопасность других членов структуры.

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