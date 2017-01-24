В Кемерове выясняют, почему скорая опоздала к роженице в новогоднюю ночь

В Кемерове в новогоднюю ночь бригада скорой помощи с соседней улицы ехала на вызов почти три часа. В итоге женщине пришлось рожать дома. В роли акушера выступил ее муж.

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Сегодня стало известно о проверке, которая началась в медучреждении. Главный врач подстанции уже уволен. Однако он далеко не единственный, кто будет отвечать за последствия. Младенец до сих пор находится в реанимации. Бригаде скорой помощи, которая ехала на вызов около трех часов, придется пообщаться с представителями прокуратуры, в надзорном ведомстве начали проверку.Принимавший роды Алексей Левенец уверяет, что звонил в скорую пять раз. И все это время получал один ответ: вызов принят, ждите. А ведь и подстанция скорой, и роддом находятся на соседней улице., мать девочки: «Принял ребенка, положил на грудь. Позвонил в скорую, у него спросили: вы пуповину перерезали? Он говорит нет, вы что. Ему дали телефон для того, чтобы уточнить, как это сделать. Сейчас у ребенка пневмония. Врачи делают все возможное, чтобы спасти ребенка».Оказалось, что на свет девочка появилась с серьезными осложнениями: она практически не могла дышать самостоятельно. Сейчас она находится в реанимации. После госпитализации ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А Марию в ту самую ночь поначалу отказались принять в клинике. Сослались на то, что у женщины нет при себе родового сертификата. Получить его она должна была 4 января, на сроке в 30 недель. И лишь спустя час пациентку все же согласились осмотреть.Сейчас в клинике проводят внутреннюю проверку. И первые результаты уже известны. По словам сотрудников станции скорой помощи, они выехали сразу же после первого обращения супругов Левенец. Но якобы автомобиль сломался и медикам пришлось вернуться. В то самое время произошла пересменка, и уже следующий диспетчер почему-то сделал пометку в журнале, что бригада врачей доехала до нужного адреса. А больше вызовов не поступало.Тем временем стало известно, что Росздравнадзор проверит своевременность оказания медпомощи роженице. Как говорится в сообщении ведомства, «территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проведет документарную проверку по факту оказания медицинской помощи женщине в Кемерове, у которой в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года начались преждевременные роды».