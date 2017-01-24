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  • 24.01, 13:15

Мэл Гибсон стал отцом в девятый раз

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Мэл Гибсон стал отцом в девятый раз

Мэл Гибсон стал отцом в девятый раз

Мэл Гибсон стал отцом в девятый раз
  • Фото Associated Press © 2017, Jordan Strauss

    • Известный американский актер и режиссер Мэл Гибсон и его 26-летняя возлюбленная Розалинд Росс стали родителями. Росс родила мальчика.

    Как сообщает журнал People, мальчик родился в пятницу на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Новорожденного назвали Ларс Джерард Гибсон. Для 61-летнего Гибсона это уже девятый ребенок.

    Из сообщения знакомых семьи: «Они взволнованы, Ларс прелестный. Они в окружении семьи, и Мэл на седьмом небе от счастья. Они дома, все здоровы и счастливы».

    Семеро детей Гибсона появились на свет в браке с первой женой Робин Мур, с которой он прожил 21 год. Гражданская жена Оксана Григорьева в 2009 году родила кинозвезде дочку Люсию. Через несколько месяцев пара рассталась со скандалом и громким судебным разбирательством.

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