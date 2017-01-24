Мэл Гибсон стал отцом в девятый раз

Известный американский актер и режиссер Мэл Гибсон и его
People, мальчик родился в пятницу на прошлой неделе в Лос-Анджелесе. Новорожденного назвали Ларс Джерард Гибсон. Для 61-летнего Гибсона это уже девятый ребенок.
26-летняя возлюбленная Розалинд Росс стали родителями. Росс родила мальчика.
Из сообщения знакомых семьи: «Они взволнованы, Ларс прелестный. Они в окружении семьи, и Мэл на седьмом небе от счастья. Они дома, все здоровы и счастливы».
Семеро детей Гибсона появились на свет в браке с первой женой Робин Мур, с которой он прожил 21 год. Гражданская жена Оксана Григорьева в 2009 году родила кинозвезде дочку Люсию. Через несколько месяцев пара рассталась со скандалом и громким судебным разбирательством.
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