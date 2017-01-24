Сценариста шоу на NBC отстранили от работы из-за твита о сыне Трампа

Руководство американского канала NBC приняло решение на неопределенный срок отстранить от работы Кэти Рич, автора и сценариста Saturday Night Live.
Спустя некоторое время Кэти Рич разблокировала свой аккаунт и написала новое сообщение, в котором извинилась за свои слова.
I sincerely apologize for the insensitive tweet. I deeply regret my actions & offensive words. It was inexcusable & I’m so sorry.— Katie Rich (@katiemaryrich) 23 января 2017 г.
Кэти Рич: «Я приношу сердечные извинения за тот бестактный твит. Я глубоко сожалею о своих действиях и оскорбительных словах. Этому нет оправдания, и я прошу прощения».
Оскорбительный твит Рич касался действий Бэррона Трампа на инаугурации его отца. Мальчик во время парада отказался взять мать за руку, грубо отдернув свою ладонь. Кроме того, он явно скучал на церемонии и демонстрировал равнодушие к происходящему. В Сети на него посыпался град насмешек, но за школьника вступилась дочь Билла и Хиллари Клинтон Челси. Она написала, что Бэррон имеет право оставаться просто ребенком, несмотря на должность его отца.
Комментарии