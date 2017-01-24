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  • 24.01, 11:45

Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 12

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Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 12

Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 12

Число жертв схода лавины на отель в Италии достигло 12
  • Фото Associated Press © 2017, Corpo Nazionale Soccorso Alpino

    • Число жертв схода лавины на отель «Ригопьяно» в горном массиве Гран-Сассо в центре Италии достигло 12: минувшей ночью из-под завалов были извлечены тела троих мужчин.

    Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, пропавшими без вести считаются 17 человек.

    В минувшую среду, 18 января, снежная лавина, сход которой могли провоцировать сильные землетрясения, произошедшие в этот день в Центральной Италии, погребла под собой гостиницу в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо. Предполагается, что на здание сошло 120 тысяч кубометров снега, обрушившись на него со скоростью 100 километров в час.

    Из более чем 30 находившихся в момент схода лавины в здании отеля выжили девять человек, включая четырех детей, которые были извлечены из-под завалов. Еще двое незадолго до катастрофы покинули здание отеля и также остались живы. Поисково-спасательная операция продолжается. Прокуратура ведет следствие по факту происшествия.

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