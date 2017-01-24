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  • 24.01, 11:46
Минкульт предложил поднять пошлину на прокат иностранного кино в 1500 раз. кино, Минкульт РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Минкульт предложил поднять пошлину на прокат иностранного кино в 1500 раз

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Минкульт предложил поднять пошлину на прокат иностранного кино в 1500 раз

Минкульт предложил поднять пошлину на прокат иностранного кино в 1500 раз

    В министерстве культуры предлагают поднять пошлину на зарубежное кино с 3,5 тыс. до 5 млн рублей. Пошлину хотят повысить почти в 1500 раз, чтобы «избавиться от низкокачественного зарубежного контента».

    Министерство культуры уже не в первый раз предлагает меры для поддержки российской киноиндустрии. Ранее хотели облагать налогами зарубежные фильмы, которые идут более чем в 20% кинотеатров.

    Теперь, по информации газеты «Ведомости», заговорили об увеличении госпошлины на их прокат сразу почти в полторы тысячи раз. Сейчас пошлина составляет 3500 рублей.

    Примечательно, что эта мера должна коснуться и российских картин, но их затраты планируется компенсировать.

    Полученные деньги хотят направлять в Фонд кино и тратить на производство российских фильмов.

    По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», из 585 фильмов, которые были показаны в прошлом году в России, 413 были иностранными.

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