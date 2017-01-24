Минкульт предложил поднять пошлину на прокат иностранного кино в 1500 раз

В министерстве культуры предлагают поднять пошлину на зарубежное кино с 3,5 тыс. до 5 млн рублей. Пошлину хотят повысить почти в 1500 раз, чтобы «избавиться от низкокачественного зарубежного контента».
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Теперь, по информации газеты «Ведомости», заговорили об увеличении госпошлины на их прокат сразу почти в полторы тысячи раз. Сейчас пошлина составляет 3500 рублей.
Примечательно, что эта мера должна коснуться и российских картин, но их затраты планируется компенсировать.
Полученные деньги хотят направлять в Фонд кино и тратить на производство российских фильмов.
По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», из 585 фильмов, которые были показаны в прошлом году в России, 413 были иностранными.
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