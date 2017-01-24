СМИ: скрыть неудачный запуск ракеты Лондону рекомендовал Вашингтон

Власти США настояли на том, чтобы администрация Дэвида Кэмерона сохранила в тайне информацию о неудачном запуске британской баллистической ракеты.The Times. По данным издания, США рекомендовали скрывать случившееся, опасаясь, что парламентарии на слушаниях по модернизации ядерных сил могут отклонить правительственную поправку.
По словам источника The Times в армии Великобритании, администрация США предположила, что провалы возможны и при последующих запусках ракет. Он уверяет, что британская субмарина без сбоев доставила и запустила ракету, а крушение произошло из-за американской технологии.
Предположительно, во время запуска сработал механизм автоматического самоуничтожения ракеты из-за неисправности в системе передачи данных Trident. Ракета была произведена компанией Lockheed Martin в США на территории штата Мэриленд.
Напомним, британское правительство несколько месяцев скрывало неудачный запуск баллистической ракеты, способной нести ядерную боеголовку у берегов Флориды. Крушение произошло в июне. Тереза Мэй перед вступлением в должность премьер-министра была уведомлена об этом инциденте. После того как она официально возглавила правительство Великобритании, парламент поддержал программу модернизации Trident. По ее мнению, эффективность британского ядерного комплекса не вызывает сомнений, а во время испытаний порой случаются сбои.
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