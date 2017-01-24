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  • 24.01, 10:14

Автомобилисты начали блокировать въезды в Киев и жечь шины

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Автомобилисты начали блокировать въезды в Киев и жечь шины

Автомобилисты начали блокировать въезды в Киев и жечь шины

Автомобилисты с сегодняшнего утра приступили к частичному блокированию въездов в Киев.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, участники акции требуют принятия закона, чтобы на ввезенные на Украину автомобили с иностранной регистрацией можно было платить одну цену раз в год, без требования растаможивать их.

Автомобилисты собрались на въезде в Киев на бориспольской трассе, там находятся около сотни человек, они привезли шины и жгут их на обочине. Они перекрыли две полосы движения, но автомобили пропускают в город и обещают не блокировать движение полностью.

На въезд в Киев по житомирской трассе также собрались около 30 человек и 15 автомобилей, они перекрыли одну полосу дороги, куда также принесли шины. Тем не менее, автомобили в Киев могут заехать, хотя на месте уже образовалась пробка. На въезде в украинскую столицу по одесской трассе тоже собрались митингующие. На въездах в Киев дежурят полиция и пожарные.

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