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  • 24.01, 10:14

Участок Калининско-Солнцевской линии метро будет закрыт с 25 по 30 января

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Участок Калининско-Солнцевской линии метро будет закрыт с 25 по 30 января

Участок <nobr>Калининско-Солнцевской</nobr> линии метро будет закрыт с 25 по 30 января

С 25 по 30 января будет закрыт участок Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр».

Движение поездов будет остановлено в связи с подключением оборудования и обкаткой путей, необходимыми для ввода в эксплуатацию участка «Парк Победы» — «Раменки».




На время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция «Деловой центр» и переход на «Выставочную». Станция «Парк Победы» будет работать только на Арбатско-Покровской линии.

Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть для пассажиров в феврале. Рабочее движение на нем в конце декабря открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

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