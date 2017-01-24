Участок Калининско-Солнцевской линии метро будет закрыт с 25 по 30 января

С 25 по 30 января будет закрыт участок
Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр».
С 25 по 30 января 2017 года будет закрыт участок Калининско-Солнцевской линии #мосметро между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр». pic.twitter.com/U1EDCVU51N— Московское метро (@MetroOperativno) January 24, 2017
На время завершающей стадии работ для пассажиров будут закрыты станция «Деловой центр» и переход на «Выставочную». Станция «Парк Победы» будет работать только на Арбатско-Покровской линии.
Новый участок Калининско-Солнцевской линии планируется открыть для пассажиров в феврале. Рабочее движение на нем в конце декабря открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
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