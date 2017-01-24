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  • 24.01, 10:14
Ведущий телешоу в Кувейте поджег гостя в прямом эфире: видео. Кувейт, телевидение, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ведущий телешоу в Кувейте поджег гостя в прямом эфире: видео

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Ведущий телешоу в Кувейте поджег гостя в прямом эфире: видео

Ведущий телешоу в Кувейте поджег гостя в прямом эфире: видео

Ведущий телешоу в Кувейте поджег гостя в прямом эфире: видео

    Ведущий комедийной программы на кувейтском телеканале облил горючим и поджег своего гостя в прямом эфире.

    Как сообщил телеканал Al Arabiya, известный в Кувейте ведущий Яссим Раджаб бросил вызов своему гостю в начале шоу, представив его как «самого крикливого человека в Instagram».

    После ведущий лично облил свою «жертву» горючим и поджег, но в ту же секунду сотрудники съемочной группы потушили огонь.



    Видео, размещенное на YouTube, начинается с предупреждения о том, что не стоит повторять увиденное. Также отмечается, что перед записью этого трюка были предприняты все меры предосторожности, а ведущий заверил, что гость ничего не почувствовал, так как его тело было покрыто специальным защитным веществом.

    Тем не менее, видео вызвало массу гневных комментариев в Интернете.

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