Ведущий телешоу в Кувейте поджег гостя в прямом эфире: видео

Ведущий комедийной программы на кувейтском телеканале облил горючим и поджег своего гостя в прямом эфире.

VIDEO: TV host in #Kuwait sets guest on fire live on air https://t.co/CuxXv54tw7 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) January 23, 2017

Как сообщил телеканал Al Arabiya, известный в Кувейте ведущий Яссим Раджаб бросил вызов своему гостю в начале шоу, представив его как «самого крикливого человека в Instagram».После ведущий лично облил свою «жертву» горючим и поджег, но в ту же секунду сотрудники съемочной группы потушили огонь.Видео, размещенное на YouTube, начинается с предупреждения о том, что не стоит повторять увиденное. Также отмечается, что перед записью этого трюка были предприняты все меры предосторожности, а ведущий заверил, что гость ничего не почувствовал, так как его тело было покрыто специальным защитным веществом.Тем не менее, видео вызвало массу гневных комментариев в Интернете.