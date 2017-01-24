Будапешт надеется на отмену санкций против РФ

Венгрия потеряла 6,5 млрд долларов
интервью «Коммерсанту».
из-за антироссийских санкций. Такие цифры привел глава МИД страны Петер Сийярто.
Глава венгерского МИДа выразил надежду на смягчение санкций в марте, подчеркнув, что многое зависит от российско-американского диалога. Если в отношениях Москвы и Вашингтона наметятся позитивные изменения, будет легче убедить Европу последовать по тому же пути, уверен Сийярто.
Говоря о сотрудничестве между Россией и ЕС, дипломат отметил, что Венгрия хотела бы стать «одним из столпов перезагрузки отношений».
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