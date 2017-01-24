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  • 24.01, 08:43

Будапешт надеется на отмену санкций против РФ

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Будапешт надеется на отмену санкций против РФ

Будапешт надеется на отмену санкций против РФ

Венгрия потеряла 6,5 млрд долларов из-за антироссийских санкций. Такие цифры привел глава МИД страны Петер Сийярто.

По словам министра, учитывая, что годовой объем венгерского экспорта — около 90 млрд долларов, это чувствительная потеря. Санкции «неэффективны и вредны», как для российской, так и для европейской экономик, заявил Сийярто в интервью «Коммерсанту».

Глава венгерского МИДа выразил надежду на смягчение санкций в марте, подчеркнув, что многое зависит от российско-американского диалога. Если в отношениях Москвы и Вашингтона наметятся позитивные изменения, будет легче убедить Европу последовать по тому же пути, уверен Сийярто.

Говоря о сотрудничестве между Россией и ЕС, дипломат отметил, что Венгрия хотела бы стать «одним из столпов перезагрузки отношений».

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