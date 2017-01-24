В США морской лев устроил лежбище на крыше автомобиля

В США морской лев объявил себя владельцем автомобиля. Тюлень облюбовал для лежки крышу машины на одной из парковок.

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США

Как можно судить по видео, новое место жительства животному понравилось. Возвращаться в привычную среду обитания морской лев не хотел.Тюленя смогли призвать к порядку только двое полицейских — им все-таки удалось согнать его с крыши автомобиля.