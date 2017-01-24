Возвращение Мухтара — 2
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  • 24.01, 08:43
В США морской лев устроил лежбище на крыше автомобиля. США, животные. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В США морской лев устроил лежбище на крыше автомобиля

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В США морской лев устроил лежбище на крыше автомобиля

В США морской лев устроил лежбище на крыше автомобиля

В США морской лев устроил лежбище на крыше автомобиля

    В США морской лев объявил себя владельцем автомобиля. Тюлень облюбовал для лежки крышу машины на одной из парковок.

    Как можно судить по видео, новое место жительства животному понравилось. Возвращаться в привычную среду обитания морской лев не хотел.

    Тюленя смогли призвать к порядку только двое полицейских — им все-таки удалось согнать его с крыши автомобиля.

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