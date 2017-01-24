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Возвращение Мухтара — 2
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новости
В США морской лев устроил лежбище на крыше автомобиля
24.01.2017, 07:23
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В США морской лев устроил лежбище на крыше автомобиля
В США морской лев объявил себя владельцем автомобиля. Тюлень облюбовал для лежки крышу машины на одной из парковок.
472
животные
США
Как можно судить по видео, новое место жительства животному понравилось. Возвращаться в привычную среду обитания морской лев не хотел.
Тюленя смогли призвать к порядку только двое полицейских — им все-таки удалось согнать его с крыши автомобиля.
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