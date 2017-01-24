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  • 24.01, 07:12

В Бангкоке арестовали россиянку с партией кокаина в желудке

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В Бангкоке арестовали россиянку с партией кокаина в желудке

В Бангкоке арестовали россиянку с партией кокаина в желудке

Гражданка России, прилетевшая в Бангкок из бразильского Сан-Паулу, арестована за ввоз 600 граммов кокаина.

В посольстве РФ в Таиланде РИА Новости сообщили, что 31-летняя женщина была задержана в аэропорту Суваннапхум 17 января.

Владимир Соснов, заведующий консульским отделом российского посольства в Таиланде: «В ее желудке были обнаружены более десяти небольших резиновых емкостей с кокаином общим весом до 600 граммов. Вчера состоялось первое судебное заседание по ее делу, на котором россиянка была арестована по обвинению в контрабанде наркотиков, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

Следствие продолжается, поэтому дипломаты пока не называют имя задержанной. Россиянке грозит длительный срок вплоть до пожизненного заключения.

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