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  • 24.01, 07:12

Меркель признала, что мир вступает в новую историческую эпоху

1 комментарий
  • Hannibal Hanschke
Меркель признала, что мир вступает в новую историческую эпоху

Меркель признала, что мир вступает в новую историческую эпоху

Меркель признала, что мир вступает в новую историческую эпоху
  • Hannibal Hanschke

    • Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась со словами главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера о закате эпохи, который ознаменовало избрание Дональда Трампа президентом США.

    Ангела Меркель, канцлер Германии: «Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая».

    По ее словам, нельзя ничего получить, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. «Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», цитирует РИА Новости.

    Ранее глава немецкого МИД Штайнмайер назвал избрание Дональда Трампа президентом США вехой, которая положила конец миропорядку XX столетия.

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