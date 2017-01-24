Меркель признала, что мир вступает в новую историческую эпоху

Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась со словами главы МИД
Франка-Вальтера Штайнмайера о закате эпохи, который ознаменовало избрание Дональда Трампа президентом США.
По ее словам, нельзя ничего получить, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. «Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации», цитирует РИА Новости.
Ранее глава немецкого МИД Штайнмайер назвал избрание Дональда Трампа президентом США вехой, которая положила конец миропорядку XX столетия.
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