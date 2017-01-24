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  • 24.01, 07:11
На переговорах в Астане согласуют итоговый документ. Астана, Казахстан, Сирия, войны и вооруженные конфликты, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На переговорах в Астане согласуют итоговый документ

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На переговорах в Астане согласуют итоговый документ

На переговорах в Астане согласуют итоговый документ

    Сегодня в столице Казахстана начинается второй день переговоров по урегулированию сирийского конфликта.

    Предстоит согласовать итоговый документ, в частности, вопрос контроля за исполнением режима прекращения огня и распространения перемирия на всю территорию Сирии.

    Накануне российская делегация встретилась с представителями сирийской оппозиции. Нашим дипломатам удалось значительно снизить уровень недоверия со стороны собеседников.

    Иссам аль-Рейс, представитель Южного фронта Свободной сирийской армии: «Мы заинтересованы в перемирии. Мы приехали сюда обсуждать соглашения, которые без нас были достигнуты в Женеве, но не нашли в них ничего про Асада. Если его судьба и статус не определены, дальнейшие переговоры невозможны. Поймите, мы не террористы, как нас хотели бы представить официальные власти, мы боремся с террористами, в том числе с ИГ. Мы — это доктора, инженеры, бывшие офицеры сирийской армии, которые ушли в оппозицию, когда сирийская армия начала стрелять в народ».

    Делегация России настроена оптимистично. В числе достижений встречи в Астане отмечают, что накануне впервые за два года удалось посадить за один стол представителей сирийского правительства и оппозиции — пусть и на короткое время. Большая часть переговоров шла в формате непрямых контактов, то есть конфликтующие стороны общались через посредников.

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