Комитет Сената поддержал назначение Тиллерсона госсекретарем

Профильный комитет Сената Конгресса США одобрил кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.ТАСС.
Теперь выдвинутого Дональдом Трампом кандидата должна утвердить вся верхняя палата. Для этого требуется простое большинство голосов, которым обладает Республиканская партия. И хотя ранее влиятельные республиканцы сомневались в кандидатуре Тиллерсона из-за его связей с Россией, нет сомнений, что экс-глава ExxonMobil имеет все шансы на поддержку Сената.
Слушания с участием Рекса Тиллерсона проходили в начале января и продолжались приблизительно 9 часов. Законодатели задавали кандидату вопросы на самые горячие темы: отношения с РФ, ситуация в Сирии, события на Украине.
Против назначения Тиллерсона на заседании в понедельник проголосовали все демократы, включая старшего члена партии в комитете Бена Кардина. Демократы недовольны позицией кандидата по усилению санкционного режима против РФ.
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