Соратник Трампа призвал арестовать «фашиствующую» Мадонну

Один из ближайших соратников президента США Ньют Гингрич заявил, что певицу Мадонну нужно арестовать за слова, произнесенные на митинге против Трампа, а также причислил
поп-диву к «фашистам левого толка».
Бывший спикер Палаты представителей Конгресса заявил, что певицу нужно арестовать за ее речь на «Женском марше» в Вашингтоне, передает ТАСС.
В субботу на массовой акции протеста Мадонна выступила с эмоциональной речью, в которой было множество спорных и нецензурных высказываний. Например, она заявила, что «много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом», но в итоге «выбрала любовь». Ряд телекомпаний были вынуждены прервать трансляцию митинга после того, как звезда несколько раз грубо выругалась в адрес нового президента.
Позднее 58-летняя поп-дива заявила, что ее слова были неправильно поняты и вырваны из контекста.
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