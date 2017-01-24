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  • 24.01, 04:09

Соратник Трампа призвал арестовать «фашиствующую» Мадонну

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Соратник Трампа призвал арестовать «фашиствующую» Мадонну

Соратник Трампа призвал арестовать «фашиствующую» Мадонну

Один из ближайших соратников президента США Ньют Гингрич заявил, что певицу Мадонну нужно арестовать за слова, произнесенные на митинге против Трампа, а также причислил поп-диву к «фашистам левого толка».

Ньют Гингрич: «Она под стать юным фашистам, которые бьют окна в своих городах и которых следует наказывать максимально строго. Мы видим, как зарождается фашизм левого толка. Она — его часть. Я считаю, что нам нужно готовиться к тому, чтобы защищать себя».

Бывший спикер Палаты представителей Конгресса заявил, что певицу нужно арестовать за ее речь на «Женском марше» в Вашингтоне, передает ТАСС.

В субботу на массовой акции протеста Мадонна выступила с эмоциональной речью, в которой было множество спорных и нецензурных высказываний. Например, она заявила, что «много раздумывала над тем, чтобы взорвать Белый дом», но в итоге «выбрала любовь». Ряд телекомпаний были вынуждены прервать трансляцию митинга после того, как звезда несколько раз грубо выругалась в адрес нового президента.

Позднее 58-летняя поп-дива заявила, что ее слова были неправильно поняты и вырваны из контекста.

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