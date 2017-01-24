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  • 24.01, 02:39

В Киеве выпустили карту с российским Крымом

2 комментария
В Киеве выпустили карту с российским Крымом

В Киеве выпустили карту с российским Крымом

В Киеве выпустили карту с российским Крымом
  • Фото: 057.ua

    • Киевская типография «признала» Крым российским, напечатав развивающую географическую игру для детей с Украиной без полуострова.

    Такие карты вместе с игрой «Страны+Флаги+Столицы» уже поступили в продажу, сообщает 057.ua.

    В типографии от «признания» Крыма российским открещиваются, уверяя, что это ошибка дизайнера. Мол, такая «ошибка» существует только в русскоязычной версии игры, а в версии на украинском языке Крым от страны не отделяли.

    Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Подавляющее большинство проголосовавших высказалось за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.

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