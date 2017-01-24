В Киеве выпустили карту с российским Крымом

Киевская типография «признала» Крым российским, напечатав развивающую географическую игру для детей с Украиной без полуострова.сообщает 057.ua.
В типографии от «признания» Крыма российским открещиваются, уверяя, что это ошибка дизайнера. Мол, такая «ошибка» существует только в русскоязычной версии игры, а в версии на украинском языке Крым от страны не отделяли.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. Подавляющее большинство проголосовавших высказалось за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием.
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