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  • 24.01, 04:09
Опасная перепланировка: как уберечь свое жилье. жилье, ремонт, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Опасная перепланировка: как уберечь свое жилье

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Опасная перепланировка: как уберечь свое жилье

Опасная перепланировка: как уберечь свое жилье

    Сколько людей живут под угрозой обрушения в собственных квартирах? Как получается, что самовольные перепланировки становятся законными? О чем нужно помнить, покупая переделанную квартиру, чтоб не остаться и без нее, и без денег?

    Необычный и пугающий рейтинг опубликовали в МЧС. Центр «Антистихия» составил список регионов, где выше всего риск обрушения зданий по разным причинам — некачественное строительство, ошибки в проектах, износ конструкций, внешние воздействия. Три антилидера — Дальний Восток, Сибирь и Урал.

    Но нет в этом списке еще одного пункта — незаконная перепланировка. А ведь подобные реконструкции в России не раз становились причиной трагедий.

    Как выходит, что угрожающие жизни перепланировки по документам оказываются законными? Где искать управу на тех, кто думает только о своем комфорте, и что нужно знать, чтобы самому ненароком не нарушить закон? «Несносная жизнь» — специальный репортаж «Итогов дня».

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