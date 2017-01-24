Опасная перепланировка: как уберечь свое жилье

Сколько людей живут под угрозой обрушения в собственных квартирах? Как получается, что самовольные перепланировки становятся законными? О чем нужно помнить, покупая переделанную квартиру, чтоб не остаться и без нее, и без денег?
Но нет в этом списке еще одного пункта — незаконная перепланировка. А ведь подобные реконструкции в России не раз становились причиной трагедий.
Как выходит, что угрожающие жизни перепланировки по документам оказываются законными? Где искать управу на тех, кто думает только о своем комфорте, и что нужно знать, чтобы самому ненароком не нарушить закон? «Несносная жизнь» — специальный репортаж «Итогов дня».
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