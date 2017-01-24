Грузия: история одного разочарования
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  • 24.01, 02:39
Бензиновый кризис на Колыме произошел из-за поломки танкера. Магадан, бензин, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Бензиновый кризис на Колыме произошел из-за поломки танкера

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Бензиновый кризис на Колыме произошел из-за поломки танкера

Бензиновый кризис на Колыме произошел <nobr>из-за</nobr> поломки танкера

    Не едет Магадан. Как получилось, что в 2017-м люди стоят в очереди за бензином, который еще и выдают по талонам? В чем причина топливного кризиса, и надолго ли магаданцы стали пешеходами?

    На магаданских заправках бензин АИ-95 приобретают только по талонам. Водители дорогих авто говорят, что вынуждены заправляться 92-м. Для машины это может иметь неприятные последствия, но других вариантов просто нет.

    95-м заправляют только по талонам. Они в основном ведомственные — от предприятий, которые приобрели их заранее. Бензина, естественно, на всех не хватает. Поставщики топлива заявляют: причина дефицита — в поломке танкера, доставляющего топливо на Колыму.

    Андрей Емельяненко, заместитель директора компании «Тосмар»: «Предложение танкеров ледового класса у нас на Дальнем Востоке ограничено. Пока ремонтируется наш танкер, который зафрахтован для этих работ».

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