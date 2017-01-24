Бензиновый кризис на Колыме произошел из-за поломки танкера

Не едет Магадан. Как получилось, что в
2017-м люди стоят в очереди за бензином, который еще и выдают по талонам? В чем причина топливного кризиса, и надолго ли магаданцы стали пешеходами?
95-м заправляют только по талонам. Они в основном ведомственные — от предприятий, которые приобрели их заранее. Бензина, естественно, на всех не хватает. Поставщики топлива заявляют: причина дефицита — в поломке танкера, доставляющего топливо на Колыму.
Андрей Емельяненко, заместитель директора компании «Тосмар»: «Предложение танкеров ледового класса у нас на Дальнем Востоке ограничено. Пока ремонтируется наш танкер, который зафрахтован для этих работ».
Комментарии