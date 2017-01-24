Грузия: история одного разочарования
Грузия: история одного разочарования 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.01, 02:39
Пранкер Лексус рассказал о создании граффити с Карловым и Пешковым в Турции. Турция, граффити. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пранкер Лексус рассказал о создании граффити с Карловым и Пешковым в Турции

комментировать
Пранкер Лексус рассказал о создании граффити с Карловым и Пешковым в Турции

Пранкер Лексус рассказал о создании граффити с Карловым и Пешковым в Турции

Пранкер Лексус рассказал о создании граффити с Карловым и Пешковым в Турции

    На улицах турецких городов появились граффити с изображениями погибших Героев России — дипломата Карлова и летчика Пешкова. Акцию провели художник из Екатеринбурга Александр Гущин и известный в России пранкер Лексус.

    Алексей Столяров (Лексус): «Мы решили, что нужно сделать что-то подобное как раз таки на турецких улицах. И первым делом мы решили нарисовать нашего посла, трагически убитого Андрея Геннадьевича Карлова, Героя России, на стенах, которые находятся на въезде в город Анталью. И это должно быть каким-то символом для укрепления российско-турецких отношений».

    По словам Лексуса, разрешения на размещение граффити они не просили и готовы были оплатить штраф. Однако полиция, узнав, что это будет за изображение, не стала препятствовать активистам.

    Подробности — в материале «Итогов дня».

    Новости по теме

    Убийство посла РФ в Анкаре

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru