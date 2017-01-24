Пранкер Лексус рассказал о создании граффити с Карловым и Пешковым в Турции

На улицах турецких городов появились граффити с изображениями погибших Героев России — дипломата Карлова и летчика Пешкова. Акцию провели художник из Екатеринбурга Александр Гущин и известный в России пранкер Лексус.трагически убитого Андрея Геннадьевича Карлова, Героя России, на стенах, которые находятся на въезде в город Анталью. И это должно быть каким-то символом для укрепления российско-турецких отношений».
По словам Лексуса, разрешения на размещение граффити они не просили и готовы были оплатить штраф. Однако полиция, узнав, что это будет за изображение, не стала препятствовать активистам.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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