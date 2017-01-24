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  • 24.01, 01:09
Москва считает успешным первый день переговоров в Астане. Астана, Казахстан, Сирия, войны и вооруженные конфликты, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Москва считает успешным первый день переговоров в Астане

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Москва считает успешным первый день переговоров в Астане

Москва считает успешным первый день переговоров в Астане

Москва считает успешным первый день переговоров в Астане

    Острые углы круглого стола. Как прошел первый день исторических переговоров по урегулированию сирийского кризиса? И стоит ли ждать прорыва?

    Как остановить террористов и прекратить кровопролитие, решали в понедельник в Астане на встрече по межсирийскому урегулированию. И надо сразу сказать — это не очередные переговоры, весь мир шел к ним последние 5 лет. Всё потому, что впервые за одним столом лицом к лицу оказались представители сирийских властей и отрядов оппозиции. Именно отрядов, а не просто политических оппонентов — в Казахстан приехали представители как минимум 15 вооруженных группировок.

    Представители Дамаска и оппозиции обменялись жесткими заявлениями, однако не стали саботировать встречу. Москва первый день переговоров в Астане считает успешным, заявил глава российской делегации.

    Александр Лаврентьев    , спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию: «Несмотря на то, что первоначальный накал страстей был достаточно высок, все-таки стороны продемонстрировали разумный подход, постарались, в конце концов, избежать каких-то действий, которые могли привести к срыву данного очень важного мероприятия».

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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