Москва считает успешным первый день переговоров в Астане

Острые углы круглого стола. Как прошел первый день исторических переговоров по урегулированию сирийского кризиса? И стоит ли ждать прорыва?лицом к лицу оказались представители сирийских властей и отрядов оппозиции. Именно отрядов, а не просто политических оппонентов — в Казахстан приехали представители как минимум 15 вооруженных группировок.
Представители Дамаска и оппозиции обменялись жесткими заявлениями, однако не стали саботировать встречу. Москва первый день переговоров в Астане считает успешным, заявил глава российской делегации.
Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию: «Несмотря на то, что первоначальный накал страстей был достаточно высок, все-таки стороны продемонстрировали разумный подход, постарались, в конце концов, избежать каких-то действий, которые могли привести к срыву данного очень важного мероприятия».
Подробности — в материале «Итогов дня».
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