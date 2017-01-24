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  • 24.01, 01:09
Первый рабочий день Трампа запомнился поцелуем для главы ФБР. США, Трамп Дональд, ФБР, спецслужбы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Первый рабочий день Трампа запомнился поцелуем для главы ФБР

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Первый рабочий день Трампа запомнился поцелуем для главы ФБР

Первый рабочий день Трампа запомнился поцелуем для главы ФБР

Первый рабочий день Трампа запомнился поцелуем для главы ФБР
  • Фото: twitter.com

    • Богатая и знаменитая команда Дональда Трампа приступила к новым обязанностям. Кто занял ключевые должности? И почему эту администрацию называют самой нетипичной для Америки?

    У американского президента в самом разгаре первый полноценный рабочий день. Запомнился он прежде всего встречей с представителями спецслужб, на которой Трамп очень тепло поприветствовал главу Секретной службы США, а также символически поцеловал главу ФБР.


    СМИ сразу же связали этот поцелуй президента с благодарностью за расследование, которое ФБР инициировало в отношении Хиллари Клинтон во время президентской гонки. Кроме того, сегодня в Белом доме Трамп подписал несколько указов, самый громкий из которых — о выходе из Транстихоокеанского партнерства.
    Сегодня американский Сенат голосует по кандидатуре госсекретаря — на этот пост Трамп, напомним, выдвинул бизнесмена Рекса Тиллерсона. Также назовут имя главы ЦРУ, им может стать Майк Помпео. В течение недели должны быть утверждены главы министерств энергетики, жилищного строительства и городского развития, и, возможно, еще ряда ведомств, сообщает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

    Подробности — в материале «Итогов дня».

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