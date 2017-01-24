Первый рабочий день Трампа запомнился поцелуем для главы ФБР

Богатая и знаменитая команда Дональда Трампа приступила к новым обязанностям. Кто занял ключевые должности? И почему эту администрацию называют самой нетипичной для Америки?
@realDonaldTrump A kiss is just a kiss. #tRump owes Comey bigly. pic.twitter.com/GhLTFHMDEL— Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) 23 января 2017 г.
СМИ сразу же связали этот поцелуй президента с благодарностью за расследование, которое ФБР инициировало в отношении Хиллари Клинтон во время президентской гонки. Кроме того, сегодня в Белом доме Трамп подписал несколько указов, самый громкий из которых — о выходе из Транстихоокеанского партнерства.
Сегодня американский Сенат голосует по кандидатуре госсекретаря — на этот пост Трамп, напомним, выдвинул бизнесмена Рекса Тиллерсона. Также назовут имя главы ЦРУ, им может стать Майк Помпео. В течение недели должны быть утверждены главы министерств энергетики, жилищного строительства и городского развития, и, возможно, еще ряда ведомств, сообщает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Подробности — в материале «Итогов дня».
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