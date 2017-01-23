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  • 23.01, 23:37
Взрыв прогремел в жилом доме в Лондоне, есть пострадавшие. Лондон, взрывы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Взрыв прогремел в жилом доме в Лондоне, есть пострадавшие

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Взрыв прогремел в жилом доме в Лондоне, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в жилом доме в Лондоне, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в жилом доме в Лондоне, есть пострадавшие
  • Фото: @AJAXJONES

    • Несколько человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в районе Хорнчёрч в восточной части Лондона.

    По предварительным данным, взрыв произошел на нижнем этаже трехэтажного дома. На месте работает множество пожарных, прибыли медики и полиция, сообщает РИА Новости.

    По предварительной версии, произошел взрыв газа.

    По данным ТАСС, в результате ЧП пострадали как минимум 4 человека. Одному из них потребовалась госпитализация.



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