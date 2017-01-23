Взрыв прогремел в жилом доме в Лондоне, есть пострадавшие

Несколько человек получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в районе Хорнчёрч в восточной части Лондона.РИА Новости.
По предварительной версии, произошел взрыв газа.
По данным ТАСС, в результате ЧП пострадали как минимум 4 человека. Одному из них потребовалась госпитализация.
«@LukeWhite_: #Hornchurch explosion scene pic.twitter.com/PdP8viD7FK»— $hahn@z (@shahnazkhanzy) 23 января 2017 г.
#Hornchurch explosion flat pic.twitter.com/UFezZPuULy— ajax jones (@ajaxjones) 23 января 2017 г.
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