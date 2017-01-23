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  • 23.01, 23:37

Двух изъятых из зеленоградской семьи детей передадут их бабушке

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Двух изъятых из зеленоградской семьи детей передадут их бабушке

Двух изъятых из зеленоградской семьи детей передадут их бабушке

Двух изъятых из зеленоградской семьи детей передадут их бабушке
  • Фото: svetkaaa2012 /instagram.co

    • Двух детей из 10 изъятых из семьи Дель, передадут их бабушке, проживающей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил адвокат семьи Иван Павлов.

    Иван Павлов, адвокат: «Органы опеки приняли решение о передаче двух детей бабушке. Документы у нас, завтра мы будем пытаться реализовать это решение».

    Всего в семье 10 детей, в отношении восьми вынесено решение об отмене опеки. По словам адвоката, Светлане Дель разрешили встретиться с двумя из изъятых детей. Однако когда она пришла на встречу, выяснилось, что одного ребенка госпитализировали в одну из больниц Москвы с высокой температурой.

    Кроме того, по словам Павлова женщине разрешили поздравить второго ребенка с днем рождения. Также адвокат сообщил, что готовится оспорить в суде лишение супругов опекунства над детьми, передает РИА Новости.

    Зеленоградский суд Москвы 1 февраля начнет процесс по делу об изъятии детей из приемной семьи.

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