Двух изъятых из зеленоградской семьи детей передадут их бабушке

Двух детей из 10 изъятых из семьи Дель, передадут их бабушке, проживающей в
Санкт-Петербурге. Об этом сообщил адвокат семьи Иван Павлов.
Всего в семье 10 детей, в отношении восьми вынесено решение об отмене опеки. По словам адвоката, Светлане Дель разрешили встретиться с двумя из изъятых детей. Однако когда она пришла на встречу, выяснилось, что одного ребенка госпитализировали в одну из больниц Москвы с высокой температурой.
Кроме того, по словам Павлова женщине разрешили поздравить второго ребенка с днем рождения. Также адвокат сообщил, что готовится оспорить в суде лишение супругов опекунства над детьми, передает РИА Новости.
Зеленоградский суд Москвы 1 февраля начнет процесс по делу об изъятии детей из приемной семьи.
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