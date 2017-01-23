Экклстоун уволен с поста исполнительного директора «Формулы-1»

Берни Экклстоун отправлен в отставку с поста руководителя
«Формулы-1», а его место занял американец Чейз Кэри.
Как Экклстоун сообщил изданию Auto motor und sport, его новая должность называется «почетный президент», и он пока не знает, что будет делать в «Формуле-1».
Formel1-Hammer: Geschäftsführer Bernie #Ecclestone wird noch diese Woche zurücktreten! https://t.co/CqXUDgNxjR pic.twitter.com/HWVN17EDW0— BILD (@BILD) 23 января 2017 г.
В сентябре американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций.
В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в «Формуле-1» до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на «Формулу-1», отмечает РИА Новости.
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