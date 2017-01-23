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  • 23.01, 23:37

Экклстоун уволен с поста исполнительного директора «Формулы-1»

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Экклстоун уволен с поста исполнительного директора «Формулы-1»

Экклстоун уволен с поста исполнительного директора <nobr>«Формулы-1</nobr>»

Берни Экклстоун отправлен в отставку с поста руководителя «Формулы-1», а его место занял американец Чейз Кэри.

Берни Экклстоун: «Я больше не руковожу „Формулой-1“. Мою должность занял Чейз Кэри. Я был уволен сегодня. Я просто ухожу».

Как Экклстоун сообщил изданию Auto motor und sport, его новая должность называется «почетный президент», и он пока не знает, что будет делать в «Формуле-1».


В сентябре американская корпорация Liberty Media, принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну, приобрела 18,7% акций «Формулы-1» за 746 миллионов долларов. Тогда же корпорация получила право на выкуп 100% акций.

В среду на заседании акционеров Liberty Media в Колорадо было принято решение одобрить выкуп оставшейся доли в «Формуле-1» до конца первого квартала нынешнего года. В тот же день всемирный совет по автоспорту одобрил продажу Liberty Media коммерческих прав на «Формулу-1», отмечает РИА Новости.

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