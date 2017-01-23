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  • 23.01, 23:37

Путин внес в Госдуму закон, обязывающий врио губернаторов отчитываться о доходах

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Путин внес в Госдуму закон, обязывающий врио губернаторов отчитываться о доходах

Путин внес в Госдуму закон, обязывающий врио губернаторов отчитываться о доходах

Президент России внес на рассмотрение нижней палаты парламента новый антикоррупционный законопроект.

В случае принятия документ обяжет временно исполняющих обязанности губернаторов отчитываться о доходах и имуществе. Законопроект размещен в электронной базе данных Госдумы.

В настоящее время обязанность предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера распространяется на губернаторов. Проект закона, который внес президент, предлагает обязать и врио глав регионов раскрывать такие сведения.

Информация о доходах должна будет размещаться на официальных сайтах государственных органов субъекта РФ. Кроме того, ее необходимо будет предоставлять российским СМИ для опубликования в связи с их запросами.

Как говорится в обосновании к документу, принятие этого проекта закона не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

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