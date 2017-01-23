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  • 23.01, 22:07

Россия и Турция уничтожили 22 объекта ИГИЛ в Алеппо

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Россия и Турция уничтожили 22 объекта ИГИЛ в Алеппо

Россия и Турция уничтожили 22 объекта ИГИЛ в Алеппо

В Минобороны сообщили о новой совместной операции ВКС РФ и ВВС Турции против террористов в Сирии.

Авиации России и Турции нанесли удары по объектам боевиков ИГИЛ (запрещенной в России группировки) 21 января. В результате совместной бомбардировки в районе населенного пункта Эль-Баб было уничтожено 22 объекта, принадлежавших террористам.

Минобороны РФ: «К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекались три ударных самолета Воздушно-космических сил России, а также четыре самолета ВВС Турции. Всего было поражено 22 цели».

С российской стороны в атаке на позиции террористов задействовали два Су-24М и один Су-34. От Турции участвовали два F16 и два F4, передает «Интерфакс».

На следующий день ВКС РФ атаковали позиции боевиков ИГИЛ вместе с международной коалицией. Командование российской авиагруппы получило от американской стороны координаты целей в районе населенного пункта Эль-Баб.

Минобороны РФ: «После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолетами ВКС России и двумя самолетами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары».

В результате этой операции было уничтожено несколько складов боеприпасов, горюче-складочные материалы, а также поражен район скопления террористов с техникой.

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