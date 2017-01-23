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  • 23.01, 22:07
Гонщики из Северной столицы стали лучшими на карельском авторалли. Карелия, Санкт-Петербург, автомотоспорт, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Гонщики из Северной столицы стали лучшими на карельском авторалли

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Гонщики из Северной столицы стали лучшими на карельском авторалли

Гонщики из Северной столицы стали лучшими на карельском авторалли

    Петербургские пилоты вернулись из Карелии с наградами. В республике завершился первый этап чемпионата России по классическому ралли.

    Гонка проходила по самым сложным участкам. Экипажам предстояло преодолеть 408 километров снежно-ледовой трассы. Как рассказали организаторы, в этом году соревнования были особенно зрелищными. На старт вышли чемпионы прошлых лет — лучшие гонщики из Петербурга, Петрозаводска, Москвы и других городов. Однако не все смогли пройти трассу.

    Из 74 команд финишировали только 53. Абсолютный зачет с отрывом в полминуты от ближайшего соперника возглавил петербургский экипаж — Станислав Травников и Алексей Лукьянюк.

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